Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ümit Özdağ disipline sevk edildi! Özdağ, partiden ihraç edilecek mi?

Son dakika: disipline sevk edildi! Özdağ, partiden ihraç edilecek mi?

Son dakika haberi... İYİ Parti İstanbul Milletvekili , partiye ve İstanbul İl Başkanına yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle 'na sevk edildi.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 17:47 Son Güncelleme: 29.10.2020 17:54 ABONE OL
Son dakika: Ümit Özdağ disipline sevk edildi! Özdağ, partiden ihraç edilecek mi?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, disipline sevk edildi.

İL VE İLÇE BAŞKANLARI İSTEMİŞ

Ümit Özdağ'ın disipline sevk edilmesi hakkında İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "İl ve ilçe başkanlarımızın isteği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Son dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ disipline sevk edildi | Video

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Ümit Özdağ bir canlı yayın programında İYİ Parti'de İstanbul il Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu, Akşener'i bu konuda uyarmasına rağmen partide il başkanı yapıldığını belirtmiş ve tartışmalar başlamıştı. Akşener de Kavuncu'nun arkasında durarak Özdağ'ın dava edileceğini ve kendisine ispat şansı tanındığını açıklamıştı.

İYİ Parti'li Ümit Özdağ'dan flaş itiraf! "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, FETÖ'cüdür!" | Video

AKŞENER TALEPLERİ DEĞERLENDİRECEK

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Sayın Genel Başkanımız, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi." dedi.

Son Dakika: İYİ Partili Ümit Özdağ, İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Ümit Özdağ’a olay gönderme: ''Kötülüğe 'ümit' olmayacağız''
Son dakika haberi! İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika... 'Sıkar abla'lı İYİ Parti videosundaki isim Ali Türkşen o kaydın nasıl yapıldığını anlattı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ümit Özdağ disipline sevk edildi! Özdağ, partiden ihraç edilecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA