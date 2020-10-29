Son dakika: Ümit Özdağ disipline sevk edildi! Özdağ, partiden ihraç edilecek mi?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, disipline sevk edildi.

İL VE İLÇE BAŞKANLARI İSTEMİŞ

Ümit Özdağ'ın disipline sevk edilmesi hakkında İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "İl ve ilçe başkanlarımızın isteği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Son dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ disipline sevk edildi | Video

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Ümit Özdağ bir canlı yayın programında İYİ Parti'de İstanbul il Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu, Akşener'i bu konuda uyarmasına rağmen partide il başkanı yapıldığını belirtmiş ve tartışmalar başlamıştı. Akşener de Kavuncu'nun arkasında durarak Özdağ'ın dava edileceğini ve kendisine ispat şansı tanındığını açıklamıştı.

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AKŞENER TALEPLERİ DEĞERLENDİRECEK



İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Sayın Genel Başkanımız, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi." dedi.