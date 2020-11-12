Evde beslenen küçük köpek cinsleri çeşitleri: Küçük köpek ırkları ve türleri ile özellikleri nelerdir?

Dünya çapında yaygın bir şekilde bulunan birçok türde hayvan türlerine rastlanmaktadır. Bunlardan en çok evimizde beslemiş olduğumuz hayvanlardan birisi de köpeklerdir. Köpek hem sadakatli oluşu hem kolay bir şekilde eğitilişi hem de sevimli halleri ile insanların dikkatini çekmektedir. Bu özel canlılar, her anlamda insanlara dost olmaktadır. Bazı köpek türleri diğer türlere oranla minik boyutlarda olduğundan daha çok dikkatleri üzerine çekmekte. Köpek beslemek isteyen insanlar küçük köpek ırklarının ne olduğunu ve nereden nasıl ulaşabileceğinin yolunu aramaktadır. Küçük köpek türleri nelerdir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Dünyanın en küçük köpeği işte detaylar.

KÜÇÜK KÖPEK TÜRLERİ

Küçük köpek cinsleri şu şekildedir;

Chihuahua

Yorkshire Terrier

Pomeranian

Papillon

Pug

Shih Tzu

Bichon Frise

Boston Terrier

Welsh Corgi

Fransız Bulldog

Malta Köpeği

Pekinez

KÜÇÜK KÖPEK CİNSLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Küçük köpek cinsleri dünyanın her yerinde oldukça ilgi görmektedir. Tatlı ve sevimli halleri insanların ilgisini çekerek evcilleştirilmiştir. Evde küçük köpek beslemek isteyenler önce köpek cinsleri ırklarını araştırarak ona göre karar vermelidirler. Her köpek cinsinin farklı yaşama koşulları ve beslenme türleri vardır.

Welsh Corgi

Bu sevimli köpek türü oldukça sakin ve kibardırlar. Görüntü itibariyle de oldukça tatlıdırlar. Diğer köpek türlerine göre daha az egzersize ihtiyaç duymaktadırlar. Kiloları düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Koku alma duyuları ise oldukça fazladır. Ayda iki kez banyo yaptırılabilir.

Fransız Bulldog

Bu sevimli köpek türü ise koltukların üzerine oturmaya bayılır. Fransız köpek ırkı olan arkadaş canlısı köpekler ayrıca enerjiktirler. Genelde yaşlı insanlarla iyi geçinirler. Sıcak havalarda nefes almakta zorlanabilirler.

Malta Köpeği

Tüyleri düzenli bakım ister. Egzersiz ve uzun yürüyüşlere bayılırlar. Sahiplerine oldukça sadıktırlar.

Yorkshire Terrier

Yorkshire Terrier köpek türü evde yetiştirilmek için çok idealdir. Çok fazla havlama ihtiyacı duymazlar. Dost canlısı bu köpekler egzersize de ihtiyaç duymazlar. Fakat hızlı koşma yetenekleri vardır.

Pug

Bu köpek palyanço olarak bilinir. Görüntüsü yüzünden çok sevimli bulunur. Sahiplerine teşekkür etmeyi severler. Evlerde rahatlıkla yaşarlar. Egzersizi az yaparlar. Oynamayı çok severler.

Pomeranian Boo

En küçük köpek türlerindendir. Çok sevimli olduğu kadar oyuncak benzetmeleriyle de ünlü bir köpek türüdür. Çok enerjik değildir. Çok havlamayan bu köpek türü apartman sakinlerini rahatsız etmez.

Pekinez

Bu köpek türü enerjisi çok olmayan ırka aittir. Sakin ve sabırlı tavırları ilgi çekicidir. Apartman daireleri için uygun bir seçimdir. Uzun tüyleri olduğu için bakıma ihtiyaç duyarlar.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK KÖPEĞİ

Dünyanın en küçük köpeği olarak bilinen Toudi 7 santim boyunda ve 300 gram ağırlığındadır. Chihuahua cinsi olan bu köpek Polonya'nın başkenti Varşova'da yaşamaktadır.

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