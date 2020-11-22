CHP’nin maskeli heykeli alay konusu oldu

Bakırköy Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları için heykel yaptırdı. Açılışa Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gibi isimler katıldı.

MASKELİ HEYKEL TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sosyal medyada maskeli heykel alay konusu oldu. AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan vizyon farkına dikkat çekerek şunları söyledi: "Şehir Hastanesi/Maskeli heykel. Salgınla mücadele sürecinde 'Ben niye yapayım" diyerek hastane yolunu yapmayan CHP'li İBB Başkanı, salgına karşı maskeli heykel dikmiş. Virüs bile şaşırmıştır bu harekete."

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGIYI SEFER SAYILARINI ARTTIRARAK GÖSTERİN"

Bir vatandaş ise, "Sağlık çalışanlarına olan saygınızı heykel dikerek değil, otobüs seferlerini tekrar çoğaltıp yoğunluğu azaltarak gösterseydiniz keşke" diye tepki gösterdi. Diğer bir vatandaş "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'akıl almaz' bir projeye daha imza attı! Salgınla mücadele heykelsiz olmaz dediler ve 'Maskeli Heykel' diktiler. Meğer İstanbul'un beklentisi buymuş" diyerek tepki gösterdi.

HİZMET DÜŞKÜNLÜĞÜ BÖYLE BİR ŞEY OLSA GEREK!

Sosyal medyadan Nazmelis Zengin ismindeki vatandaş "CHP belediyeciliği salgında sahiden de büyük destek sunuyor vatandaşlara. Maskeli heykel yapıyorlar, sahra hastanesi görünümlü güzellik fuarı açıyorlar, belediye başkanları motive amaçlı bizzat otobüs üstüne çıkıp dans bile ediyor. Hizmet düşkünlüğü böyle bir şey olsa gerek!" diye yazdı.

SİHA İLE MASKELİ HEYKEL ARASINDAKİ YEDİ FARKI BULUN

Başka bir vatandaş ise maskeli SİHA ile maskeli heykel arasındaki yedi farkı bulun diyerek gülerken, bir diğer vatandaş "Geciricler (!); SİHA yapar, Ortaduğu'da savaşın seyrini değiştirir. İlericiler (!); maskeli heykel yapar gündemi değiştirir. Tarih değişir, CHP değişmez. Heykel seviciler" dedi.

Bir başka vatandaş ise tepkisini şu şekilde ifade etti: "Chp'den Kovit 19 için çok bilimsel bir çalışma daha yapıldı, maskeli heykel, bir kere bakan Kovit'e yakalanmıyormuş kesin bilgi yayalım"





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