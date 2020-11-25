Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:



Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.



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