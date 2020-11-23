Son dakika: MSB açıkladı! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi ile ilgili son dakika açıklaması!

Bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den dikkat çeken "Ağdam" paylaşımı

Son dakika haberi: MSB: Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.