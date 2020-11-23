Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB açıkladı! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: açıkladı! 6 /’li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi: : bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 /’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 10:21 ABONE OL
Son dakika: MSB açıkladı! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi: MSB: Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar Geliyor...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi ile ilgili son dakika açıklaması! Bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi MSB'den dikkat çeken "Ağdam" paylaşımı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: MSB açıkladı! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA