AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in skandal sözlerine art arda sert tepki: Faşizmin saf halidir!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'deki konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan'a 'Diktatör' diyerek hakaretler savuran Özgür Özel'e AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi.

ÖMER ÇELİK: DEFALARCA SEÇİM KAZANMIŞ CUMHURBAŞKANIMIZA DİKTATÖR DEMEK 5'İNCİ KOL FAALİYETİDİR

Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Özgür Özel'in skandal sözlerine şu ifadeler ile tepki gösterdi:

"Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış.

Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza "diktatör" demek 5. kol faaliyetidir.

Türkiye düşmanı bütün odakların kara propaganda faaliyetinin merkezinde Cumhurbaşkanımıza diktatör demek var. Milli iradeye düşman bu faaliyeti iyi tanırız. Milletin desteğini alan her siyasetçiye diktatör der bunlar.

FETÖ'CÜLER, İSLAM DÜŞMANLARI VE AŞIRI SAĞCILARLA AYNI DİLİ KULLANIYORLAR

Bu söz ilk olarak Türkiye'deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı odaklarca dolaşıma sokuldu. Arkasından milletin iradesini beğenmeyenler tarafından iç siyasette aynen kullanılmaya başlandı.

Bugün Avrupa'nın faşistleri, aşırı sağcıları, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları, Fetö'cüler ve PKK yanlıları Cumhurbaşkanımıza diktatör diyor. Milli iradeyle kavgalı olanlar da defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek faşizme hizmet sunuyor.

Siyasi eleştiri başka şey, siyasi meşruiyete düşmanlık başka şeydir. Dünyada en yüksek siyasi meşruiyete sahip siyasi liderlerin başında gelen Cumhurbaşkanımıza diktatör diyenler, zihinlerinin bağlı olduğu faşist adresi gösteriyorlar.

"BU EN BAŞTA AZİZ MİLLETİMİZE SAYGISIZLIKTIR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin millet iradesinin tecellisi ile seçilmiş Cumhurbaşkanını Nazi destekli birtakım Avrupa diktatörleriyle mukayese çabası, 5. kol faaliyetinin biz uzantısı olmaktan başka şey değildir. Bu yaklaşımlar Avrupa'nın üçüncü sınıf kara propoganda merkezlerine ait.

Bu yaklaşım en başta Aziz milletimize saygısızlıktır. Dürüst seçimlerle ve tertemiz oylarla iktidara gelen ve sandıktan her zaman galip çıkan Cumhurbaşkanımıza yapılan benzetme, darbe dışı iktidar yüzü göremeyen CHP'nin anti-demokratik geleneğine de işaret etmektedir.

"SANDIĞI HEDEF ALDILAR"

CHP'li şahıs, yaptığı açıklamayla sandığı hedef almıştır, demokrasiyi hedef almıştır, milli iradeyi hedef almıştır. Bu, faşizmin saf halidir. Ülkemize düşman kara propoganda merkezlerinin günlük faaliyet raporu bunların iç siyaseti haline gelmiştir...

Bunların Cumhurbaşkanımıza düşmanlığının milli iradeye düşmanlıktan olduğunu çok iyi biliyoruz. Aziz milletimizle beraber demokrasi mücadelemizi dışardaki faşistlere ve onların iç siyasetteki tercümanlarına karşı kararlılıkla sürdüreceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

"DİKTATÖR ARIYORSAN BAKACAĞIN YER PARTİNDİR, O DA DİKTATÖR BOZUNTUSUDUR"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Muş, "Diktatör var" diyebiliyorsan diktatör yoktur. Çünkü diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur. Ama illa bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır. Ha o da diktatör değil; diktatörcük bozuntusudur!" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL SKANDAL SÖZLER SARF ETMİŞTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki basın toplantısında Başkan Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı makamını doğrudan hedf alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki çeken ifadeler kullandı. Özgür Özel, "Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete "5. kol" diyor. Bunun demokraside yeri yok. Demokrasiyle geleceksin, 18 yılın sonunda İspanyol diktatör Franco'nun söylemine sığınacaksın. Yazıklar olsun! Bu diktatör bozuntusuna milletimiz, ilk seçimde sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek." ifadelerini kullanmıştı.

CHP’li Özgür Özel algı oluşturmanın peşine düştü, tepki yağdı

AK Parti'den yanıt gecikmedi! 'Diktatör var' diyebiliyorsan diktatör yoktur

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