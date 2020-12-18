Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal ifadelere İletşim Başkanı'ndan sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili hadsiz açıklamalarda bulunmuş, Başkan Erdoğan için "Bu diktatörlük özentisine, bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek" demişti. Başta AK Parti olmak üzere anında Özel hakkında sert açıklamalar yapılmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal ifadelerine tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir açıklama yayınladı.

" 'DİKTATÖR' İFADESİNİ YAKIŞTIRANLAR SATILMIŞ ZİHNİYETİN SİYASİ BEZİRGANLARI…"

İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'a 'diktatör' denmesiyle ilgili yaptığı açıklama "Türkiye'nin, son 18 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, demokratikleşme, insan hakları, hukuk, ekonomi ve özgürlükler alanında yakalamış olduğu yüksek refah düzeyi ve elde ettiği küresel başarılar aziz milletimizden her daim büyük bir teveccüh görmüştür.18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyonerlerdir" ifadelerini kullandı.

"BU GÜRUH, SİYASETİN VE TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMÜLECEKTİR."

Altun, sözlerine şu şekilde devam etti: "Türkiye'nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve millî tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir. Tarihin akışı içerisinde fevkalade müstesna bir zaman diliminde olduğumuz şu günlerde, istikametlerini Anadolu'dan yayılan irfan güneşiyle değil de Edirne'nin ötesinden gelen talimatlarla çizen bu güruh, siyasetin ve tarihin çöplüğüne gömülecektir. Takdir aziz milletimizindir."