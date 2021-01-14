Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi'nde corona virüsü aşısı yaptırdı! İşte ilk açıklama...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik parti MKYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olacağını açıklamıştı

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan aşı sonrası ilk açıklama | Video



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da aşılamanın yapılacağı Ankara Şehir Hastanesi'ne geldi. Ayrıca birçok AK Parti Milletvekili de Başkan Erdoğan'a eşlik etti.

"HAYIRLI OLSUN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kovid-19 aşısını olduğunu Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.



Twitter'dan aşı olduğu anlara ilişkin fotoğrafları da paylaşan Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:



"Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı olmak üzere Ankara Şehir Hastanesine geldi.

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi'nde corona virüsü aşısı yaptırdı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.

BEN DE AŞI OLDUM" PAYLAŞIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısı oldu. Erdoğan, aşı olduğunu Telegram ve BİP'ten duyurdu.

Başkan Erdoğan, BİP hesabından "Ben de aşı oldum" şeklinde bir açıklama yaptı.

25-30 MİLYON DOZ AŞI GELECEK

Başkan Erdoğan'ın aşı yaptırmasının topluma örnek olması açısından çok önemli olduğu değerlendiriliyor.

Başkan Erdoğan, hastane çıkışı gazetecilerin karşısına geçti. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

'AŞIYI YAPTIRACAĞIM DEMİŞTİM, YAPTIRDIK'



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olduktan sonra çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Öncelikle Ankara Şehir Hastanemiz olarak hakikaten tüm personeli ile başhekimi ile doktorları ile hemşireleri ile burada büyük bir mücadeleyi bu koronavirüs sürecinde sürdürdüler. Aşılarımız gelir gelmez bakanımız, 'ilk aşıyı ben yaptıracağım' dedi ve dün ilk aşıyı, Bilim Kurulu üyeleri ile yaptırdı. Ben de, 'aşıyı yaptıracağım' demiştim, ben de Merkez Karar'daki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım bu aşıyı yaptırdık, yaptırıyoruz" dedi.

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan aşı sonrası hastane önünde ilk açıklama | Video



SİYASİ LİDERLERE AŞI ÇAĞRISI



Erdoğan, siyasi liderlere de çağrıda bulunarak, "Benim şöyle bir istirhamım var; başta siyasi liderler olmak üzere, bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenen aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse isabetli olacağını düşünüyorum. Bilim Kurulunun belirlediği bir takvim var, bunlar da zaten bu sürecin içinde. İlk etapta gelen aşı miktarı belli, yaklaşık 25-30 milyon doz aşı daha gelecek. Bu süreç dün itibarı ile başladı, yoğun bir şekilde devam ediyor, devam edecek. Ben bu süreçte ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, hastanede yataklarında hasta olarak yatanlara şifalar diliyorum. Bütün sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans nedeniyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu gayretin karşılığı ne bizler nezdinde ne de Rabbimin nezdinde karşılıksız kalmayacaktır" diye konuştu.



'İKİNCİ DOZU 28 GÜN SONRA YAPTIRACAĞIM'



Erdoğan, ikinci doz aşıyı 28 gün sonra yaptıracağını belirterek, "5 dakika aşı, 15 dakika da istirahat, ondan sonra da serbest kalıyor. Böyle bir sürecin içindeyiz. 25-30 milyon doz aşı Çin'den gelecek. Almanya ile olan irtibatlarımız var, bunun yanında bizim kendi çalışmalarımız var. Onlar da Mayıs civarında devreye girecek. İkinci dozu 28 gün sonra yaptıracağım" ifadesini kullandı.