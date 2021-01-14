Video Haber Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan aşı sonrası hastane önünde ilk açıklama | Video

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan aşı sonrası hastane önünde ilk açıklama | Video

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan aşı sonrası hastane önünde ilk açıklama | Video
14.01.2021 | 19:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 14 Ocak koronavirüs tablosu... | Video 00:31
Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 14 Ocak koronavirüs tablosu... | Video 14.01.2021 | 20:03
CHP Parti Sözcüsü Öztrak’tan manipülasyon! Çöpten ekmek topladı diye sundu, hurdacı çıktı! O kişi A Haber’e konuştu | Video 06:14
CHP Parti Sözcüsü Öztrak’tan manipülasyon! Çöpten ekmek topladı diye sundu, hurdacı çıktı! O kişi A Haber’e konuştu | Video 14.01.2021 | 19:47
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane önünde ilk açıklama | Video 01:43
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane önünde ilk açıklama | Video 14.01.2021 | 19:34
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan aşı sonrası ilk açıklama | Video 03:29
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan aşı sonrası ilk açıklama | Video 14.01.2021 | 19:21
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan aşı sonrası hastane önünde ilk açıklama | Video 05:35
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan aşı sonrası hastane önünde ilk açıklama | Video 14.01.2021 | 19:05
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi'nde corona virüsü aşısı yaptırdı! İşte ilk paylaşım... | Video 01:59
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi'nde corona virüsü aşısı yaptırdı! İşte ilk paylaşım... | Video 14.01.2021 | 18:50
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi'nde corona virüsü aşısı yaptırdı | Video 04:50
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi'nde corona virüsü aşısı yaptırdı | Video 14.01.2021 | 18:30
Aşı randevusu nasıl alınır? | Video 02:04
Aşı randevusu nasıl alınır? | Video 14.01.2021 | 18:04
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Kovid-19 aşısı olacak | Video 02:20
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Kovid-19 aşısı olacak | Video 14.01.2021 | 17:13
MHP Lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı | Video 01:30
MHP Lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı | Video 14.01.2021 | 17:08
Son dakika! Emniyet Genel Müdrülüğü'nden flaş paylaşım Artık sadece saatler kaldı | Video 01:13
Son dakika! Emniyet Genel Müdrülüğü'nden flaş paylaşım "Artık sadece saatler kaldı" | Video 14.01.2021 | 15:37
Yavuz Donat | Evlat nöbetinde 500 gün 06:14
Yavuz Donat | Evlat nöbetinde 500 gün 14.01.2021 | 15:34
Hülya Güler | Oppo Türkiye’nin Ankara kampı 03:19
Hülya Güler | Oppo Türkiye’nin Ankara kampı 14.01.2021 | 15:31
Bercan Tutar | ABD’nin ‘özgürlük putu’ da yıkılıyor... 04:48
Bercan Tutar | ABD’nin ‘özgürlük putu’ da yıkılıyor... 14.01.2021 | 15:28
FETÖ operasyonunda 4 kişi daha adliyeye sevk edildi | Video 01:04
FETÖ operasyonunda 4 kişi daha adliyeye sevk edildi | Video 14.01.2021 | 14:50
Salih Tuna | Dijital kapan! 04:39
Salih Tuna | Dijital kapan! 14.01.2021 | 12:40
Mehmet Barlas | Sosyal medya patronları pandemiyi kullanarak dünyayı esir aldılar 02:27
Mehmet Barlas | Sosyal medya patronları pandemiyi kullanarak dünyayı esir aldılar 14.01.2021 | 12:36
Hıncal Uluç | WhatsApp denen cebimizdeki “Korkunç Casus!..” 06:11
Hıncal Uluç | WhatsApp denen cebimizdeki “Korkunç Casus!..” 14.01.2021 | 12:33
Hasan Basri Yalçın | Hoş geldin militer liberalizm! 03:24
Hasan Basri Yalçın | Hoş geldin militer liberalizm! 14.01.2021 | 12:29
Haşmet Babaoğlu | Trump’la kalacak sanıyorsanız, fena yanılıyorsunuz 02:50
Haşmet Babaoğlu | Trump’la kalacak sanıyorsanız, fena yanılıyorsunuz 14.01.2021 | 12:27

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından acil kullanım onayı verilen corona virüsü (koronavirüs) aşısını yaptırmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı oldu. Başkan Erdoğan aşı olduktan hemen sonra önemli açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA