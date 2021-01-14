Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi'nde corona virüsü aşısı yaptırdı | Video
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından acil kullanım onayı verilen corona virüsü (koronavirüs) aşısını yaptırmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı oldu.