Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan aşı sonrası ilk açıklama | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından acil kullanım onayı verilen corona virüsü (koronavirüs) aşısını yaptırmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı oldu. Başkan Erdoğan aşı olduktan hemen sonra önemli açıklamalarda bulundu.