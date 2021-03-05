Son dakika | Türkiye şehitlerini uğurluyor - Canlı

ÖZGEÇMİŞLERİ OKUNDU

Memleketlerine gönderilmeden önce Elazığ havalimanında gerçekleştirilen törende şehitlerimizin tek tek özgeçmişleri okunarak anmaları gerçekleştirildi.

KUR'AN TİLAVETİ OKUNDU, DUA EDİLDİ

Ambulanslarla getirilen şehitlerimiz için burada 1 dakikalık saygı duruşu sonrasında dualar edildi. Şehitlerimiz için okunan Kur'an tilavetinde "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler lâkin siz anlayamazsınız" ayeti okundu.