Son dakika | Türkiye şehitlerini uğurluyor - Canlı

Son dakika... Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personele veda... Türkiye şehitlerini uğurluyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı tören Elazığ'da gerçekleşiyor.
Elazığ'da 11 şehidimizin memleketlerine gönderilmeden önceki son görevleri yerine getiriliyor.
İLK TÖREN ELAZIĞ'DA
Bingöl Tatvan güzergahında intikal halindeki helikopterin kaza kırıma uğraması nedeniyle şehit olan 11 askeri personelimize veda için ilk tören Elazığ Havalimanı'nda düzenlendi.
ÖZGEÇMİŞLERİ OKUNDU
Memleketlerine gönderilmeden önce Elazığ havalimanında gerçekleştirilen törende şehitlerimizin tek tek özgeçmişleri okunarak anmaları gerçekleştirildi.
KUR'AN TİLAVETİ OKUNDU, DUA EDİLDİ
Ambulanslarla getirilen şehitlerimiz için burada 1 dakikalık saygı duruşu sonrasında dualar edildi. Şehitlerimiz için okunan Kur'an tilavetinde "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler lâkin siz anlayamazsınız" ayeti okundu.