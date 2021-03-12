Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa’dan yalan terörüne hizmet ediyor!

Bazı gazeteci, avukat, ekonomist ve akademisyenler; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü iddia etti. Ankara'da Amerikan Hastanesi bulunmuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Ali Erbaş'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisini sürdüğünü açıkladı.



AYŞENUR ARSLAN VE EMİN ÇAPA DA YALANI SÜRDÜRDÜ

Burak Orhan'ın açıklamasına rağmen söz konusu yalan bugün de Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa tarafından Halk TV'de tekrarlandı. Ayşenur Arslan; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi'nde devam etmesine rağmen yalan ve iftirada bulundu ve "Ali Erbaş, Ülkenin en pahalı hastanesinde. Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyor" iddiasında bulundu.

Halk TV'de Ali Erbaş'a büyük saygısızlık | Video





Ekonomist Emin Çapa da; Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü iddia etti ve Ali Erbaş, ülkenin en pahalı hastanesinde.. Şehir hastaneleri zaten boş… Bekliyorlar, kimse gitmiyor. Herkes Amerikan Hastanesi'ne gidiyor. Halkımız Amerikan Hastanesi'nde tedavi oluyor" iddiasında bulundu. Çapa, İslami değerlere de hakaret etti.



ARSLAN AYASOFYA CAMİİ'NİN AÇILIŞINDAN RAHATSIZ



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ilk hutbeyi okumuştu. Erbaş, "Ayasofya: Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti" başlıklı hutbesini okumak için minbere kılıçla çıkmıştı.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Ali Erbaş'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kılıçla çıkmasından rahatsız olduğunu da açıkladı ve "Ali Erbaş, Ayasofya açıldıktan sonra 'kılıç hakkı' demişti Ayasofya'ya.. Kılıçla verdiği poz konuşulmuştu. Bu fotoğraf arşivlerimizde mutena bir yerde saklı duruyor" ifadelerini kullandı. Arslan'ın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışından dolayı rahatsız olduğunu gözler önüne sermesi dikkat çekti.



İŞTE YALAN VE İFTİRANIN DİYALOGLARI



Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa'nın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik yalan ve iftiraları Halk TV'ye şöyle yansıdı:

Ayneşur Arslan: "Ali Erbaş, bildiğim kadarıyla da ne denir? Paralı daha doğrusu yüksek fiyatlı bir hastanede"

Emin Çapa: "Ülkenin en pahalı hastanesi."

Ayşenur Arslan: "Ülkenin en pahalı hastanesinde. Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyor."

Emin Çapa: "Rabbim, 'Amerikan Hastanesi' demiştir. Biliyorsun daha önce de Rabbimiz, 'Şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri' demez. İktidara yakın olanlara Rabbimiz hep böyle yerleri Amerikan Hastanesi gibi yerleri söylerler. Herkes keşke orada olabilse… Keşke… Ama şehir hastaneleri zaten boş… Bekliyorlar, kimse gitmiyor."

Ayşenur Arslan: "Hakikaten şehir hastanelerinde ne oluyor, napıyor?"

Emin Çapa: "Kimse gitmiyor, herkes Amerikan Hastanesi'ne gidiyor. Halkımız Amerikan Hastanesi'nde tedavi oluyor."

Ayşenur Arslan: "Erbaş, hiç aklımızdan çıkmayacak olan Ayasofya açıldıktan sonra 'kılıç hakkı' demişti Ayasofya'ya.. Kılıçla verdiği poz konuşulmuştu. Bu fotoğraf arşivlerimizde mutena bir yerde saklı duruyor."

İŞTE YALAN PAYLAŞIMDA BULUNAN EKİP



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, gazeteci Mine Kırıkkanat, Ekonomist Mustafa Sönmez, KOSGEB Eski Denizli Bölge Müdürü Kemal Bildiş ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisinin Amerikan Hastanesi'nde sürdüğü yalanını paylaştı.

Mine Kırıkkanat'ın; Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında seviyesiz paylaşımda bulunması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.



ORHAN: "SANIRIM GÜLNAZ ŞIRINGA KAYNAĞINIZ"



Ekonomist Mustafa Sönmez; "Sınavdasın Ali Erbaş, yoksullarla birlikte. Nereden çıktı Koç'un Amerikan Hastanesi? Yukarıdaki takip ediyor seni. Kılıç yanında mı?" iddiasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Mustafa Sönmez'i eleştirerek, "Daha birkaç ay önce sahte hesapların yalan mesajlarını paylaşıp komik duruma düşmüştü. Yine bir yalanı paylaşmış. Sayın Başkanımız Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisini sürdürüyor biliyor musunuz? Sanırım Gülnaz Şırınga kaynağınız. Bakalım bunu da silecek misiniz?" diye sordu.



KEMAL BİLDİŞ DE AYNI YALANI PAYLAŞTI



KOSGEB Eski Denizli Bölge Müdürü Kemal Bildiş de, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü yalanını şöyle paylaştı:

"Hastalanan herkes istediği zaman Amerikan Hastanesi'nde tedavi olabiliyor ise Ali Erbaş'ın da orada tedavi olmasında mahsur yoktur... İsteyen vatandaş orada tedavi olamıyor ise bu muhteremin ayrıcalığı nedir?"

"Niçin övündükleri şehir hastanesinde tedavi olmuyor? Ali Erbaş'ın tedavisi Amerikan hastanesinde yapılıyormuş."

"Aklımda deli sorular? Ali Erbaş corono tedavisi için Şehir Hastaneleri yerine Amerikan Hastanesi'ne yatmış. Niçin Amerikan hastanesi? Parasını kim verecek?



EDİZ YORAZ'DAN TEDAVİ GÖREN ALİ ERBAŞ HAKKINDA ÇİRKİN PAYLAŞIM



Ankara Barosu avukatlarından Ediz Yoraz da; "Avukat Ali Erbaş neden çok sevdiği Arapların hastanesine ya da görevlisi olduğu devletin hastanesine değil de Amerikan Hastanesi'ne sığınmış?.. Can tatlı mı gelmiş?" iddiasında bulundu.

HABLEMİTOĞLU'NDAN YALAN PAYLAŞIM



Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da; söz konusu yalanı paylaştı ve "Ali Erbaş için sağlığı ile ilişkili bir şey söylemek istemem. Nasılsa dua ile iyileşeceğine inanan biri olarak kendisi ve çevresindekiler gereğini yapar. Buradaki soru; şehir hastanelerinde yer mi yoktu? Şehir hastanelerinde yer vardı da suyu mu çıktı?" diye sordu.

ÖZÜR DİLEMEDİ, PAYLAŞIMINI SİLMEDİ



Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, yalanın ortaya çıkmasının ardından, "Ali Erbaş'ın basın danışmanı Burak Orhan bugün benim ofisimi arayarak asistanıma not bırakmış. Ali Erbaş'ın tedavisi Amerikan Hastanesi değil Şehir Hastanesinde sürüyormuş. Bana doğrudan iletildiği için paylaşıyorum..." dedi.

KIRIKKANAT'TAN SEVİYESİZ PAYLAŞIM



Gazeteci Mine Kırıkkanat da; "Amerikan hastanesine yatan Ali Erbaş için dua ediyorlar, bence..." iddiasında bulundu. Kırıkkanat'ın söz konusu yalanına seviyesiz bir video da paylaşması dikkat çekti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU VE CHP GENEL MERKEZİ'NİN AVUKATI DA YALANA ORTAK OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin avukatı Celal Çelik de, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ima etti..

Çelik; "'Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma' derler ya, tam da o missal!... Utanç duyarlar mı?! Haklısınız yanıt belli! Aslında bu zatlar hep böyleydi! Hele hele Amerikan lafını duymaya görsünler!..." iddiasında bulundu.

Celal Çelik, söz konusu iddiasının yalan olduğunun ortaya çıkmasının ardından paylaşımını silmesi dikkat çekti..

"HOCAMIZIN DURUMU OLDUKÇA İYİ"



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavi sürecinin hafif semptomlarla devam ettiği ve durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, 10 Mart 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. Orhan; "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyi elhamdülillah" dedi.



Prof. Dr. Ali Erbaş, 6 Mart 2021 tarihinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur inşallah, dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.



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