Son dakika: Tuma Çelik davasında müşteki sinir krizi geçirdi

Tecavüzle yargılanan eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in yargılanmasına devam edildi. Çelik'in duruşmada D.K'yı suçlayıcı ifadeler kullanması üzerine müşteki sinir krizi geçirerek salondan çıktı.

Mardin Midyat'ta 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Tuma Çelik'in yargılanmasına devam edildi. Çelik duruşma sırasında üzerine atılı suçlamaları reddederek D.K'yı suçlayıcı ifadeler kullandı. D.K, Tuma Çelik'in ifadeleri üzerine sinir krizi geçirerek salonu terk etti.

D.K.'nın avukatları Çelik'in tutuklu yargılanması talebinde bulunması üzerine mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI



Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlenmiş ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında, Tuma Çelik'in Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve doku örnekleri alınarak mağdur D.K.'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. Çelik'in dosyası dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmış, Çelik hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla hakkında 12 yıldan az olmamak şartıyla hapis istemiyle dava açılmıştı.