SON DAKİKA | Banka müdürü ortaya çıkardı! Milyonluk vurgun...





Muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu Varol'un, şirket personeli olmayan ağabeyi Sıddık Varol ile arkadaşları Samet Özçelik ve Muhsin Çakır'a 967 bin 783 TL aktardığını ve bu nedenle tutuklandığını hatırlatan Karaaslan, Varol'un pozisyonunun Yavaş yönetiminde 3 kademe birden yükseltildiğini ileri sürdü.

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