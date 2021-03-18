Sosyal medyadan İmamoğlu’na tepki yağdı, “Beni bul” etiketi açıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü için Edirnekapı Şehitliği'nde anma yapılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da şehitliğe ziyarete gelenler arasında yerini almıştı.



Gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İmamoğlu'na tepki göstererek, "Gara şehitlerinin kırkı daha çıkmadı, burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" ifadelerini kullanmıştı.



İBB Başkanı İmamoğlu ise gazi yakınına "Sonra konuşuruz, hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, seni bulurum ben, merak etme!" diye cevap vermişti.

SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan gazi yakınına skandal tehdit | Video



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI, "BENİ BUL" ETİKETİ AÇILDI



İmamoğlu'nun gazi yakını olduğunu söyleyen kişiye "Seni bulurum ben merak etme!" sözlerine sosyal medyadan tepki gösterildi. Birçok vatandaş "benibul" etiketi (hashtag) altında İmamoğlu'na tepkilerini dile getirdi. "Beni bul!" diyen vatandaşlardan bazılarının tepkileri şöyle:

"BİZ HER YERDEYİZ, BENİ BUL MUTLAKA!"

Sosyal medya kullanıcısı Osman Sedat Koçhan: "Kaybettiğiniz vicdanınızı insanlığınızı insafınızı milli duruşunuzu arayıp bulun. Biz her yerdeyiz, beni bul mutlaka! Beni bul Ekrem İmamoğlu" derken, Hüseyin Kenan şöyle tepki gösterdi: "Dedem Sarıkamış'ta ŞEHİT, Yeğenim SİİRT'te gazı beni bul"

"İMAMOĞLU İYİCE KONTROLÜ KAYBETTİ. KONUŞTUKÇA BATIYOR BENİ BUL"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı Turan Volkan: "İmamoğlu iyice kontrolü kaybetti. Konuştukça batıyor. #benibul" ifadelerini kullanırken, Özcan Söndür ise "Beni bul konum atıyorum, beni bul Ekrem Başkan. -Gazi yakını olduğunu iddia eden birine bu yaklaşım, her şey çok güzel oldu demenin diğer anlamı dimi?" dedi.

"AJANS KONUŞUNCA 'HALKINI KUCAKLAYAN BAŞKAN', EKREM KONUŞUNCA TEHDİTLER SAVURAN KAPLAN BENİ BUL"

Yusuf Surav ismindeki sosyal medya kullanıcısı, "Ekrem İmamoğlu seni bulurum diye tehdit etmene gerek yok çünkü her yerdeyiz, her gün birileri karşına çıkıyor ve gerekli cevabı suratına çarpıyor alışsan iyi olur beni bul" derken, Öznur Küçüker Sirene "Ajans konuşunca 'halkını kucaklayan Başkan', Ekrem konuşunca tehditler savuran kaplan #benibul" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN MERAK ETTİK, DİYELİM Kİ BULDUN, N'APACAKSIN?"

Mücahit Birinci ise "Değerli İstanbullulardan istirhamım, bu zatı nerede görürseniz görün, ona #benibul diye haykırın..." ifadelerini kullandı. Hüseyin Atılgan isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Gerçekten herkes merak etti; -Bulunca ne yapacaksın? Dövecek misin, dövdürecek misin? İşkence mi yapacaksın? -Yoksa kimsenin aklına gelmeyen bizim bilmediğimiz "yöntemlerin" mi var? -Gerçekten merak ettik, diyelim ki buldun, n'apacaksın? beni bul"