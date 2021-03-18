Sosyal medyadan İmamoğlu’na tepki yağdı, “Beni bul” etiketi açıldı
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18 Mart Çanakkale Zaferi için Edirnekapı Şehitliği’nde ziyarette bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir gazi yakını tepki göstererek, "Gara şehitlerinin kırkı daha çıkmadı, burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" demişti. İBB Başkanı İmamoğlu ise gazi yakınına "Sonra konuşuruz, hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, seni bulurum ben, merak etme!” diye cevap vermişti. Sosyal medyadan bu cevaba tepki yağdı, birçok vatandaş “Beni bul” etiketi altında İmamoğlu’na tepki gösteren yorumlar yazdı.