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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Güçlü Kadın Güçlü Türkiye mesajı
Giriş Tarihi: 20.3.2021 03:58 Son Güncelleme: 20.3.2021 04:03

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan mesajı

AA
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Güçlü Kadın Güçlü Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "Dünden bugüne Cumhurbaşkanımız liderliğinde kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayata daha fazla katılmaları için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Dünden bugüne Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayata daha fazla katılmaları için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir! Her zaman 'Güçlü Kadın Güçlü Türkiye' diyeceğiz."

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SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Güçlü Kadın Güçlü Türkiye mesajı
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