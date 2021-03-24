Son dakika: Koronavirüs salgınında hedef ramazana kadar 55 yaş üstünü aşılamak





26 BİN 182 YENİ VAKA

Türkiye'de dün test yapılan 211 bin 848 kişiden 26 bin 182'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 138 kişi vefat etti, hasta sayısı ise 1006 oldu. 19 bin 201 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.