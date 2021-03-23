İnternette koronavirüs aşısı ve negatif test sonuçları satılıyor!

Dünyayı kıskaçları arasına alan koronavirüs salgını dolandırıcılar ve siber suçlular için de yeni bir fırsat kapısı açtı. Salgının başladığı dönemden beridir koronavirüs bahanesiyle insanların değerli bilgilerini ele geçirmek veya cihazını kilitleyip fidye istemek amacında olan siber korsanlara yönelik haberler zaman zaman gündeme geldi. Yeni bir güvenlik raporuna göre "Darknet" olarak bilinen internet ortamlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları, sahte aşı pasaportları ve negatif test sonuçlarının satıldığı bildirildi.