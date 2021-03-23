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İnternette aşısı ve negatif test sonuçları satılıyor!

salgınıyla mücadele sıkı şekilde devam ediyor. Bazı ülkelerde karanti kuralları daha sert hale getirildi. yine tamamen kapandı. Diğer yandan siber suçlular koronavirüsünü fırsata çevirmeye bakıyor. Güvenlik uzmanları veya diğer adıyla 'te yıl başından bu yana 1200'den fazla Kovid-19 aşısı, sahte aşı pasaportu ya da sahte negatif test sonucu satıldığı tespit edildi.

AA
Giriş Tarihi: 23.03.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 15:43
İnternette koronavirüs aşısı ve negatif test sonuçları satılıyor!

Dünyayı kıskaçları arasına alan salgını dolandırıcılar ve siber suçlular için de yeni bir fırsat kapısı açtı. Salgının başladığı dönemden beridir koronavirüs bahanesiyle insanların değerli bilgilerini ele geçirmek veya cihazını kilitleyip fidye istemek amacında olan siber korsanlara yönelik haberler zaman zaman gündeme geldi. Yeni bir güvenlik raporuna göre "" olarak bilinen internet ortamlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları, sahte aşı pasaportları ve negatif test sonuçlarının satıldığı bildirildi.

İnternette koronavirüs aşısı ve negatif test sonuçları satılıyor!

BBC'nin haberine göre, bir siber güvenlik şirketi, ocak ayında, Kovid-19 aşılamalarına başlanmasının ardından "" internet ortamlarında aşıyla alakalı reklam sayısının arttığını açıkladı.

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İnternette koronavirüs aşısı ve negatif test sonuçları satılıyor!

Uzmanlar, söz konusu sanal mecralarda yıl başından bu yana 1200'den fazla Kovid-19 aşısı, sahte aşı pasaportu ya da sahte negatif test sonucu reklamı tespit etti.

İnternette koronavirüs aşısı ve negatif test sonuçları satılıyor!

Kovid-19 aşılarının bir doz fiyatlarının 500 ila 750 dolar arasında değiştiğini belirten uzmanlar, sahte aşı sertifikalarının ise yaklaşık 150 dolardan listelendiğini kaydetti.

İnternette koronavirüs aşısı ve negatif test sonuçları satılıyor!

Uzmanlar, söz konusu sitelerde, Oxford-AstraZeneca aşısının 500, Johnson & Johnson ve Sputnik aşısının 600, Sinopharm aşısının ise 750 dolardan satışa sunulduğuna dikkati çekti.

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