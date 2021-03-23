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İnternette koronavirüs aşısı ve negatif test sonuçları satılıyor!
Koronavirüs salgınıyla mücadele sıkı şekilde devam ediyor. Bazı ülkelerde karanti kuralları daha sert hale getirildi. İtalya yine tamamen kapandı. Diğer yandan siber suçlular koronavirüsünü fırsata çevirmeye bakıyor. Güvenlik uzmanları Deep Web veya diğer adıyla Darknet'te yıl başından bu yana 1200'den fazla Kovid-19 aşısı, sahte aşı pasaportu ya da sahte negatif test sonucu satıldığı tespit edildi.