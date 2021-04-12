SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte koronavirüste aşılama çalışmalarının etkileri

İşte Bakan Kocanın açıklamalarından öne çıkanlar:

65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşı sonrası vaka oranı 65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibari ile 17.7 şimdi ise %8.2 Neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Şuana kadar 65 yaş üstü aşılanan oranı 76.4.

Sağlık çalışanlarına baktığımızda toplam vaka içindeki payı 1 Ocak'ta %5.3, sağlık çalışanlarında aşılama oranı %86. Şuan 1.3'e kadar düştü. Bu aşının etkisini gösteren önemli bir bulgu.