Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte koronavirüste aşılama çalışmalarının etkileri
Giriş Tarihi: 12.4.2021 22:14

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı açıkladı! İşte koronavirüste aşılama çalışmalarının etkileri

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte koronavirüste aşılama çalışmalarının etkileri

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , çıkacak kararların merakla beklendiği toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamalarında aşılama çalışmalarının etkisini tablolar üzerinden ortaya koydu. Hem 65 yaş üstü hem de sağlık çalışanları üzerinden elde edilen sonuçları paylaşan Bakan Koca, aşı yaptıran bu iki grubun toplam vaka sayısı içindeki oranının ciddi oranda azaldığını anlattı. Ayrıca Bakan Koca, aşı yaptıran grupların hastanedeki entübe sayılarında büyük düşüş olduğunu vurguladı.

İşte Bakan Kocanın açıklamalarından öne çıkanlar:

65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşı sonrası vaka oranı 65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibari ile 17.7 şimdi ise %8.2 Neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Şuana kadar 65 yaş üstü aşılanan oranı 76.4.

Sağlık çalışanlarına baktığımızda toplam vaka içindeki payı 1 Ocak'ta %5.3, sağlık çalışanlarında aşılama oranı %86. Şuan 1.3'e kadar düştü. Bu aşının etkisini gösteren önemli bir bulgu.


Hastanede 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının gösteren tablo Yatanlar içinde %57.4 şuan yarı yarıya düşmüş durumda.

Yoğun bakımda yatan vakalar içinde yoğun bakımda yatanların oranı %69.9, sağlık çalışanları ise %1.1'den şuan %0.25'e kadar inmiş durumda.


Entübe vakalar içinde 65 yaş üstü ve sağlık çalışanı oranı ortalama 42 gün sonra etkisinin olduğunu görüyoruz. O yüzden Ocak ayından itibaren entübe olan vakaların azaldığını görüyoruz. 65 yaş üstü oranı %71'den % 54,4'e indi, sağlık çalışanlarında ise bu oran %1.1 iken şuan %0.15'e indiğini görüyoruz.


Aşının 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına özellikle daha erken yapıldığı için, hem hastanede yatış, yoğun bakım ve entübe hastalar boyutunda baktığımızda, belirgin faydalar sağlandığını gördük. O yüzden hak tanınmış olan kişilerin aşı yaptırma konusunda hassasiyet göstermesini rica ediyorum.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte koronavirüste aşılama çalışmalarının etkileri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA