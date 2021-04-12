SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte koronavirüste aşılama çalışmalarının etkileri

İşte Bakan Kocanın açıklamalarından öne çıkanlar:
65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşı sonrası vaka oranı 65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibari ile 17.7 şimdi ise %8.2 Neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Şuana kadar 65 yaş üstü aşılanan oranı 76.4.
Sağlık çalışanlarına baktığımızda toplam vaka içindeki payı 1 Ocak'ta %5.3, sağlık çalışanlarında aşılama oranı %86. Şuan 1.3'e kadar düştü. Bu aşının etkisini gösteren önemli bir bulgu.
Hastanede 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının gösteren tablo Yatanlar içinde %57.4 şuan yarı yarıya düşmüş durumda.
Yoğun bakımda yatan vakalar içinde yoğun bakımda yatanların oranı %69.9, sağlık çalışanları ise %1.1'den şuan %0.25'e kadar inmiş durumda.
Entübe vakalar içinde 65 yaş üstü ve sağlık çalışanı oranı ortalama 42 gün sonra etkisinin olduğunu görüyoruz. O yüzden Ocak ayından itibaren entübe olan vakaların azaldığını görüyoruz. 65 yaş üstü oranı %71'den % 54,4'e indi, sağlık çalışanlarında ise bu oran %1.1 iken şuan %0.15'e indiğini görüyoruz.
Aşının 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına özellikle daha erken yapıldığı için, hem hastanede yatış, yoğun bakım ve entübe hastalar boyutunda baktığımızda, belirgin faydalar sağlandığını gördük. O yüzden hak tanınmış olan kişilerin aşı yaptırma konusunda hassasiyet göstermesini rica ediyorum.