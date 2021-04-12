SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte koronavirüste aşılama çalışmalarının etkileri | Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çıkacak kararların merakla beklendiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamalarında aşılama çalışmalarının etkisini tablolar üzerinden ortaya koydu. Hem 65 yaş üstü hem de sağlık çalışanları üzerinden elde edilen sonuçları paylaşan Bakan Koca, aşı yaptıran bu iki grubun toplam vaka sayısı içindeki oranının ciddi oranda azaldığını anlattı. Ayrıca Bakan Koca, aşı yaptıran grupların hastanedeki entübe sayılarında büyük düşüş olduğunu vurguladı.