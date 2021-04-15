Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul ile egemenliğimizi tesis ediyoruz





"Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı konu değil ki. Bu işi seviyorsanız kalkarsınız siyasete soyunursunuz. Ama koordine olarak böyle bir metnin ortaya konulmasını tabii ki kabul etmemiz mümkün değil." Erdoğan, gençlerin istihdamıyla ilgili soruya da "Öncelikle işsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim. En çok istihdamı yapan bizim iktidarımızdır. İş nereye geliyor garanti noktasında? Kalifikasyona geliyor. Ve kalifikasyon noktasında kendisini ispatlıyorsa bir genç iş bulur'' yanıtını verdi.