Son Dakika Haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias basın açıklaması yapıyor

BAŞKAN ERDOĞAN DENDİAS'I KABUL ETTİ

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İkili görüşmelerini sonlandıran Çavuşoğlu ile Dendias ortak basın açıklaması yapıyor. İlk olarak Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu mikrofonun başına geçti. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog ile çözüleceğine inanıyoruz. Sorunlara 3. taraflar arasında çözüm aramak doğru değildir. Bugünkü görüşmede ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldı. Bugün ege ve Akdeniz'deki sorunlarımızı da samimi şekilde değerlendirdi. Evet görüş ayrılıklarımız var ama sürecin yeniden başlaması önemli. Doğu Akdeniz'de biz her zaman hakça paylaşımdan yana olduk. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan AB'ye birçok öneride bulundu.

Tiari ve ekonomik ilişkilerimize iki komşu ülke olarak önem veriyoruz. Atılabilecek adımları ele aldık. Uçak seferlerinin başlamasını önemli buluyoruz, aynı zamanda sınır kapılarının açılması da iki ülke için önemlidir. Tır şoförlerimizin son zamanlarda yaşadığı sıkıntıları bugün Dendias ve heyetine aktarma imkanımız oldu.

"TERÖRLE MÜCADELEDE DAHA ETKİN İŞBİRLİĞİ İSTİYORUZ"

Terörle mücadele konusunu da samimi şekilde ele aldık. Terörle mücadelede daha etkin bir işbirliği görmek istiyoruz. Özellikle FETÖ, PKK, DHKP-C gibi örgütlerle mücadelemizde daha etkin bir iş birliği görmek arzusundayız.

YASA DIŞI GÖÇ KONUSUYLA İLGİLİ

Yasa dışı göç konusu hem Yunanistan'ın hem de Avrupa'yı ilgilendiren sorun. Bu sorun önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi görülüyor. Yasadışı göç konusu hem Türkiye'yi, hem Yunanistan'ı hem de AB'yi ilgilendiren bir sorun. 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi konusunda AB ile görüşüyoruz. Bu insani konuda rekabet değil, iyi bir işbirliği alanı olması gerektiğine inanıyoruz. İkili konuları değerlendirirken hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da azınlıklarımız var. Yaşadıkları sorunları da gündemimize getirdik bugün. Biz Türkiye olarak, özellikle AK Parti iktidara geldiğinde..

"LİDERLERİMİZİN DE BİR ARAYA GELMESİNİ İSTİYORUZ"

Yunanistan ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. neler yapabileceğimizi görüştük. Bizim karşılıklı ziyaretlerimizden sonra liderlerimizin de bir araya gelmesini istiyoruz. Diyalog kanallarının sürekli olarak açık tutulması ve var olan anlaşmazlıkların çatışam ve gerginlikle değil diyalogla çözülmesi için bu ziyareti önemli buluyoruz"

Dendias'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Öncelikle Başkan sayın Erdoğan'a ve eski dostum sana teşekkür etmek istiyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmeyi açık ve samimi ortamda gerçekleştirdik. son derece verimliydi ve yakınlaşma olan tüm konularda ve uzlaşamadığımız tüm konuları masaya yatırdık.

İki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması önemli. Ülkelerimizin üye oldukları NATO ve BM kuralları çerçevesinde de bunu sürdürmeliyiz. İstikşafi görüşmelerin başlamasını iki ülke dışişleri bakanlarının arasındaki görüşmelerin başlamasını memnuniyetle karşılıyorum.

Bugün birçok konuya değindik ve Çavuşoğlu ile mutabık kaldık. Bu çerçevede ümit ediyoruz ki geçmiş yıllarda var olan ekonomi işbirliğimizi daha ileriye götürebiliriz. Aramızdaki ekonomik iş birliğini de geliştirerek ilişkileri iyi yöne çekebiliriz ve son 20 aydır devam eden olumsuz havayı kaldırabiliriz.

"ORTAMI GEREK SÖYLEMLERDEN UZAK DURMALIYIZ"

Ortamı geren söylemlerden uzak durmalıyız. İlişikiyi geliştirmekteki koşul odur. Son zamanlardaki eylemler güven ortamı oluşturmada engel teşkil ediyor. Yalan haber kışkırtıcı söylemlerde uzak durulması isteğinde bulundu. Bu söylemler ilişkimizde engel teşkil ediyor. Birçok bölgesel konuyu ele aldık bunlardan biri Kıbrıs konusu. Cenevre'de gerçekleşecek görüşmeye her iki tarafın da olumlu gelmesini istiyoruz.

"TÜRKİYE'NİN AB'YE GİRMESİNİ DESTEKLİYORUZ"

Türkiye AB ilişkilerini de ele aldık. Yunanistan, Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz. Biz buna inanıyoruz ancak buna karar veremeyiz. Türk halkının büyük kısmı ülkesinin AB'ye girmesinden yana. Vize serbestesi gibi önemli konuları ele almaya hazırız. Biz yapıcı tavır takındık ama ihlal edilemez bir kural var. Bütün üye ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli. Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse masa üzerindeki önlemler gündeme gelecektir.

GÖÇMEN VE MÜLTECİ KONUSUYLA İLGİLİ

Göçmen ve mülteci konusyla ilgili olarak bu Avrupa ile Türkiye arasında bir konu. Bu 2018'de imzalanan anlaşmadan kaynaklanıyor. Yeni bir anlaşmadan bahsettik ama anlaşmaların başarılı olması için gerekli eylemlerin yapılması gerekli. Son dönemde mülteci konusunun Türkiye tarafından kullanılmasını dile getirdim. Aynı zamanda Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusunu gündeme getirdim.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN DENDİAS'IN İTAMLARINA CEVAP

Yunanistan'ı itam edici bir söylemde bulunmadım. İlk görüşmenin daha pozitif olmasını istiyorduk ama son derece kabul edilemeyen söylemlerde bulundu. Türkiye sınırları ihlal etmiyor, Kıbrıs'ta attığımız adımlar haklarımızı korumaya yönelik. Buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız bunların cevabını veririm.