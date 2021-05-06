Bakan Çavuşoğlu'dan AB protokol krizi açıklaması "Kendi aralarındaki kavgayı Türkiye'ye yansıtmasınlar"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, başkent Berlin'de Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetlerarası ve baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Çavuşoğlu ve Maas canlı yayında açıklamalar yaptı.