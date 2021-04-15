Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, canlı yayında Dendias'a tokat gibi cevap

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın diplomatik nezaketle uyuşmayan tavrına anında müdahale etti. Dendias'ın iç kamuoyuna mesaj vermek maksadıyla haddini aşan ifadeler kullanmasına "Basının önünde ve milletimi ağır biçimde itham ederseniz bunun da cevabını vermem gerekir" diyerek haksız ithamların tamamını sahibine iade etti.