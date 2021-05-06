Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ta ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, başkent Berlin'de Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetlerarası ve baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Çavuşoğlu ve Maas canlı yayında açıklamalar yaptı.