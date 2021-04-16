Başkan Erdoğan sürpriz iftar ziyaretinde bulunmuştu! Doğan ailesi o özel anları SABAH'a anlattı





'ARTIK HEPIMIZIN TABLETİ VAR'

Doğan çiftinin en büyük çocuğu İlayda Doğan (12), "Tayyip dedem bana ne olacağımı sordu. Ben de Türkçe öğretmeni olmak istediğimi anlattım. Yeni açılan kütüphaneye gelmek istediğimi söyledim. Tayyip dedem de 'Kapımız her zaman açık buyur gel' dedi. Bana laptop kardeşlerime de tablet hediye etti. Artık derslerime daha başarılı olurum. Derslerimi iyi takip edebilmem için televizyon gönderdi ve internet bağlattı. Babama iş bulmasına mutlu oldum. Onu çok seviyorum" dedi. 6 yaşındaki Elanur ise "Tayyip dedem ellerimi öptü. İyi ki evimize geldiler" diye konuştu.

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