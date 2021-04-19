Rus televizyonunda skandal propaganda: Bayraktar TB-2 dengelerini bozdu

"DAHA SAVAŞ BAŞLAMADAN DÜŞMANI CAYDIRACAK"

Yani amaç ne? Düşmanı caydırmak. Düşmanın daha savaş başlamadan seninle savaş yapma iradesini ortadan kaldırmak. Özellikle bu noktada füzelerin önemi var. Bir de teknolojik açıdan erişmiş olduğunuz seviyenin ispatı. Bunlar gerçekten teknolojik anlamda üretilmesi zor füzeler. Sizin teknolojinizin hangi seviyeye geldiğini göstermesi açısından da büyük bir değer taşıyor. O yüzden ben çok önemsiyorum. Füze teknolojisini. Sadece bu anlamda değil. Karasal anlamda, ateş-destek sistemleri, topçu sistemleri, hava savunma ve hava taarruz anlamlarında da bu füze teknolojileri son derece önemli.