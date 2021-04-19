Rus televizyonu Rossiya 1'de Bayraktar TB-2 SiHA'lara yönelik skandal yayın!

Rus televizyonu Rossiya 1'de, Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB-2 SiHA'lara yönelik skandal bir yayın yapıldı. Rus kanalı Rossiya 1 'Lancet' adı verilen drone'ların animasyon üzerinden tanıtımını yaparken Bayraktar TB-2'lerin imha edildiğini gösteren bir görüntüye yer verdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar konuyla ilgili sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Abdullah Ağar, Bayraktar TB-2'lerin yok edici etkisinin Rusya'yı büyük bir arayışa ittiğini belirtti ve, "Onlar açısından büyük bir tartışma ve güvensizlik" dedi. Ağar ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bizzat takip ettiği ve 2022'de TSK envanterine girmesi planlanan hava-hava füzesi 'Bozdoğan' hakkında çok çarpıcı açıklamalar yaptı.