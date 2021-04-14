Başkan Erdoğan böyle duyurdu: "Hava-hava füzemiz Bozdoğan'dan tam isabet" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Bozdoğan'ın başarısını "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Gençlere Maşallah" sözleriyle paylaştı.