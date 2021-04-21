Kabinede son dakika değişikliği: Uzun süredir konuşulan ve hakkında spekülasyonlar da yapılan kabine değişikliği gerçekleşti. Kabine revizyonu sansasyonel bir değişim şeklinde kan tazeleme ve hizmet odaklı gerçekleştirildiği dikkat çekti. Bu kapsamda 2 yeni bakanlık kurulurken Ticaret Bakanlığı'nda da bayrak değişimi yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. İşte son dakika kabine revizyonu, yeni bakanlar ve kabine değişikliği ile birlikte oluşturulan yeni bakanlıklar