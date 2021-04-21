Son dakika! Kabine değişikliği gerçekleşti! 2 yeni bakanlık kuruldu! İşte yeni bakanlar | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kabine revizyonu ve yeni bakanlıkların kuruluşuna ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin atandı. Son dakika kabine değişikliğine göre ayrıca Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine de son verilerek yerine Mehmet Muş getirildi.