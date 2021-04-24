SON DAKİKA: Türk askeri Metina'da! Kara harekatı başladı, özel kuvvetler bölgede! Kandil, Zap, Avaşin ve Basyan da ateş altında...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki PKK hedeflerini geceden itibaren ablukaya aldı. Teröristler köşeye sıkıştırılırken, uçakların bii inerken diğeri kalktı. Bölgede abluka sürerken bir son dakika haberi daha geldi.

Gelen bilgiye göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler ve uçaklardan özel kuvvetler ve komandolar bölgeye indirildi.

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AVAŞİN, BASYAN, ZAP, KANDİL DE HEDEFTE

Operasyonda yerli ve mili üretim mühimmatların yanı sıra, SİHA'lar da aktif olarak kullanılıyor.

Operasyonun geniş bir alanda gerçekleştiği, Avaşin, Basyan, Zap ve Kandil bölgelerinde de hedeflerin imha edildiği belirtiliyor.

5 BİN ASKER SAHADA

A Haber'in aktardığı bilgilere göre, 5 bine yakın asker operasyona dahil. Diyarbakır'da f-16 hareketliliği sürüyor. Operasyona mayın arama tarama ekipleri ve köpekler de katıldı.

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