Milli Savunma Bakanlığı bu görüntülerle duyurdu... 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta!'
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Son Dakika Haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine gerçekleştirdiği harekatı sosyal medya hesabı Twitter'dan komandolarımızın görüntüleri ile duyurdu.