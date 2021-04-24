SON DAKİKA: Metina'ya hava destekli kara harekatı! Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine hava ve kara operasyonu başlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki PKK hedeflerini geceden itibaren ablukaya aldı. Teröristler köşeye sıkıştırılırken, uçakların bii inerken diğeri kalktı. Bölgede abluka sürerken bir son dakika haberi daha geldi.

Gelen bilgiye göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler ve uçaklardan özel kuvvetler ve komandolar bölgeye indirildi.

Operasyonda yerli ve mili üretim mühimmatların yanı sıra, SİHA'lar da aktif olarak kullanılıyor.