SON DAKİKA: Metina'daki terör inlerinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:05
03:22
01:28
00:16
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar vefat etti | Video 24.04.2021 | 10:19
00:54
Emine Erdoğan, 23 Nisan'daki özel davetle ilgili video paylaştı | Video 24.04.2021 | 10:34
02:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çocuklarla iftar yaptı 24.04.2021 | 09:25
03:19
03:02
01:44
01:14
02:00
01:19:30
07:20
02:18
09:11
05:18
00:18
Ünlü oyuncu Aslı Enver'den 23 Nisan'a özel paylaşım! | Video 23.04.2021 | 21:35
02:39
Türkiye’nin çocukları Esra Erol’da buluştu | Video 23.04.2021 | 21:29
00:23
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine karşı başlattığı operasyonda; teröristlerin vurulma anı kamerada!