Video Haber SON DAKİKA: Metina'daki terör inlerinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA: Metina'daki terör inlerinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA: Metina'daki terör inlerinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı!
24.04.2021 | 13:38

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