SON DAKİKA: Mehmetçiklerin vurduğu PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı! 'Sürekli bombalıyorlar... Her yerden...'

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde vurduğu PKK'lı teöristlerin panik halindeki telsiz konuşmaları ortaya çıktı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK yuvası Metina'ya operasyon başlattı. Havadan ağır ateş altına alınan bölgeye, helikopterlerle özel harekat birlikleri indirildi. Operasyona SİHA'lar, F-16 ve ATAK'lar destek veriyor. Avaşin, Basyan, Zap ve Kandil'deki PKK hedefleri de ağır ateş altına alındı.