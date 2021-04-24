Video Haber SON DAKİKA: Mehmetçiklerin vurduğu PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı! 'Sürekli bombalıyorlar... Her yerden...'

SON DAKİKA: Mehmetçiklerin vurduğu PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı! 'Sürekli bombalıyorlar... Her yerden...'

SON DAKİKA: Mehmetçiklerin vurduğu PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı! 'Sürekli bombalıyorlar... Her yerden...'
24.04.2021 | 14:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Mehmetçiklerin vurduğu PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı! 'Sürekli bombalıyorlar... Her yerden...' 04:44
SON DAKİKA: Mehmetçiklerin vurduğu PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı! 'Sürekli bombalıyorlar... Her yerden...' 24.04.2021 | 14:52
SON DAKİKA: Metina'daki terör inlerinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı! 02:05
SON DAKİKA: Metina'daki terör inlerinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı! 24.04.2021 | 13:38
SON DAKİKA: Metina'ya hava destekli kara harekatı! Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor 03:22
SON DAKİKA: Metina'ya hava destekli kara harekatı! Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor 24.04.2021 | 13:25
Dışişleri Bakanlığı ASALA kurbanı şehitleri andı! 'Unutmadık ve unutmayacağız' | Video 01:28
Dışişleri Bakanlığı ASALA kurbanı şehitleri andı! 'Unutmadık ve unutmayacağız' | Video 24.04.2021 | 11:50
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar vefat etti | Video 00:16
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar vefat etti | Video 24.04.2021 | 10:19
Emine Erdoğan, 23 Nisan'daki özel davetle ilgili video paylaştı | Video 00:54
Emine Erdoğan, 23 Nisan'daki özel davetle ilgili video paylaştı | Video 24.04.2021 | 10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çocuklarla iftar yaptı 02:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çocuklarla iftar yaptı 24.04.2021 | 09:25
Thodex skandalında son dakika gelişmesi! Faruk Fatih Özer'in kiraladığı araç ve plakası tespit edildi | Video 03:19
Thodex skandalında son dakika gelişmesi! Faruk Fatih Özer'in kiraladığı araç ve plakası tespit edildi | Video 24.04.2021 | 00:06
Turkuvaz Medya'nın yepyeni projesi Fikriyat Çocuk yayın hayatına başladı! | Video 03:02
Turkuvaz Medya'nın yepyeni projesi Fikriyat Çocuk yayın hayatına başladı! | Video 23.04.2021 | 23:55
Başkan Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftarda buluştu | Video 01:44
Başkan Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftarda buluştu | Video 23.04.2021 | 23:26
SON DAKİKA... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü | Video 01:14
SON DAKİKA... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü | Video 23.04.2021 | 23:21
Son dakika: Başkan Erdoğan Biden ile görüştü! İşte ele alınan konular... | Video 02:00
Son dakika: Başkan Erdoğan Biden ile görüştü! İşte ele alınan konular... | Video 23.04.2021 | 23:18
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 01:19:30
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 23.04.2021 | 23:09
SON DAKİKA... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kripto para ile ilgili açıklama yaptı | Video 07:20
SON DAKİKA... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kripto para ile ilgili açıklama yaptı | Video 23.04.2021 | 23:03
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu iş dünyasına seslendi: Taraf olunmalı | Video 02:18
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu iş dünyasına seslendi: Taraf olunmalı | Video 23.04.2021 | 22:44
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ‘128 milyar dolar’ yalanını madde madde çürüttü | Video 09:11
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ‘128 milyar dolar’ yalanını madde madde çürüttü | Video 23.04.2021 | 22:34
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Altın rezervi 120'den 720 tona çıktı | Video 05:18
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Altın rezervi 120'den 720 tona çıktı | Video 23.04.2021 | 22:02
Ünlü oyuncu Aslı Enver'den 23 Nisan'a özel paylaşım! | Video 00:18
Ünlü oyuncu Aslı Enver'den 23 Nisan'a özel paylaşım! | Video 23.04.2021 | 21:35
Türkiye’nin çocukları Esra Erol’da buluştu | Video 02:39
Türkiye’nin çocukları Esra Erol’da buluştu | Video 23.04.2021 | 21:29
SON DAKİKA: 23 Nisan koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video 00:23
SON DAKİKA: 23 Nisan koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video 23.04.2021 | 21:18

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde vurduğu PKK'lı teöristlerin panik halindeki telsiz konuşmaları ortaya çıktı!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK yuvası Metina'ya operasyon başlattı. Havadan ağır ateş altına alınan bölgeye, helikopterlerle özel harekat birlikleri indirildi. Operasyona SİHA'lar, F-16 ve ATAK'lar destek veriyor. Avaşin, Basyan, Zap ve Kandil'deki PKK hedefleri de ağır ateş altına alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA