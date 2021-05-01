Çekte yeni düzenleme





HUKUKİ SORUN OLUR MU?

Hukukçular, kanun metninin tebliğ ile değiştirilemeyeceğini, yasal düzenlemede ibraz yasağı olmasına rağmen çeki ödeyen bankanın suç işlemiş sayılabileceğine, kanuni düzenleme yapılması gerektiğine işaret etti. Ancak uzmanlar, çeki keşide eden kişinin iyi niyetli olması durumunda tahsilatta sorun yaşanmayacağını belirtiyor. Bankalar da dün itibarıyla karşılığı olan çekleri ödedi.