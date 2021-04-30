Haciz, icra ve iflaslar bir ay durduruluyor

AK Parti, tam kapanmadan iş dünyası ve esnafın olumsuz etkilenmesini önlemek için iki önemli düzenleme yaptı. Emeklinin bayram ikramiyesi bin 100 liraya çıkartılırken, 30 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki icra, haciz, iflas işlemleri durduruldu. Son ibraz süresi bu tarihler arasına denk düşen çekler de ibraz edilemeyecek.TBMM Genel Kurulu dün Vergi Usul Kanunu'nda değişiklikler öngören düzenleme üzerindeki görüşmelerini sürdürdü. AK Parti, yasaya eklenmek üzere iki önemli değişikliği gündeme getirdi. Bunlardan ilki emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı emeklinin bayram ikramiyesinin 1.000 TL'den bin 100 liraya çıkartılmasını öngören düzenleme yasaya eklendi.İbraz süresinin son günü 30 Nisan ila 31 Mayıs tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek. Bunlar, 1 Haziran 2021 tarihinden sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek. 30 Nisan- 31 Mayıs arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklarla ilgili de bu tarihlerde icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler durdurulacak.KAMU Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin, kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında icra ve iflas takibi yapılamayacak.DEĞIŞIKLIĞIN gerekçesinde, "Tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olumsuz etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkân verebilmek amacıyla, tacir ve esnafın 30 Nisan 31 Mayıs tarihleri arasına isabet eden kambiyo senedinden ve özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu idarelerine olan borçlarına ilişkin olarak Mayıs 2021 sonuna kadar yasal takip başlatılamaz" denildi.