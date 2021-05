İBB'den kalpleri acıtan itiraf! 224 at öldü

Kastamonu, Mersin, Niğde, Nevşehir, Ardahan, Kayseri, Aydın, İstanbul, Tokat, Yozgat, Sivas, Hatay, Adıyaman ve Kütahya'dan çeşitli belediyeler, toplam 605 at sahiplendi. İstanbul, Elazığ ve Nevşehir'deki 3 devlet üniversitesine toplam 60 at verildi. Kayseri ve Ankara'daki sivil toplum kuruluşları (STK) toplam 42 ata talip oldu. İstanbul, Yozgat, Kayseri ve Erzincan'dan başvuru yapan bireylere 148 at gönderildi. İstanbul'da muhtarlıklar tarafından da 5 at sahiplenildi" dedi.

İBB'de yeni skandal: '978 kayıp at nerede?'



ATLAR ÖLDÜ



İBB tarafından yapılan açıklamanın devamında ise bakım altındayken satın alınan gebe atlardan doğan 20 adet tayın kayda alınması ile toplam bin 199 atın İBB uhdesinde yer aldığı belirtilerek "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür. İBB bünyesinde 115 adet atın bakımı sürdürülmektedir. Atların sahiplendirilmesi ile ilgili taahhütte; atların sahiplenen kişilerce bir yıl boyunca bakımının yapılması şartı yer almakta olup, en az bir yıl boyunca atlara bakmayı kabul eden kişilere sahiplendirilmiştir. Ada'da kalan kurumumuza ait 115 at, İBB'nin atlı zabıta gibi çeşitli hizmetlerinde kullanılmaktadır" ifadelerine yer verildi.