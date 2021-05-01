İBB'de yeni skandal: '978 kayıp at nerede?'

Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan atlar, İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile satın alınmıştı. Söz konusu atların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikler başta olmak üzere uygun yerlere sahiplendirilmesi için İBB yönetimine yetki verilmişti. Ancak İBB yönetiminin sorumluluğunda farklı yerlere gönderilen yüzlerce atın sırra kadem bastığı, konuyla ilgili yöneltilen sorulara ise yönetimin cevap vermekten kaçındığı ortaya çıktı.

"ANİ KARARLA RESMİ KURUMLAR DEVRE DIŞI BIRAKILDI"



Konuya ilişkin AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, basın açıklaması yaptı. Atların akıbetiyle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Altunay, "İBB tarafından 1.200 at satın alındı. Ardından İBB, bu atların uygun yaşam koşullarının sağlanabileceği yerlerde değerlendirilmesi için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle görüştü. Bunun üzerine müdürlük tarafından 81 il müdürlüklerine resmi yazı yazıldı. Farklı il müdürlüklerinden toplamda bin 341 adet at talebi geldi. İlk etapta 102 at; binicilik kulüpleri, üniversiteler başta olmak üzere Yozgat, Bilecik, Kayseri, Nevşehir gibi illere gönderildi. Geriye kalan atların da benzer şekilde sevkiyatının yapılması için çalışmalar devam ederken İBB yönetimi, ne olduysa bir anda karar değiştirip işlemleri durdurdu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü devre dışı bırakıp 'Artık biz bu atları sizin üzerinizden değil, kendi sorumluluğumuzda, belirlediğimiz yerlere göndereceğiz' dedi. Söz konusu atlar da İBB uhdesinde olduğu için İl Müdürlüğü sadece Ruam hastalığı var mı diye muayene eder, hastalık yoksa izin verir, müdahale yetkisi yoktur." diye konuştu.