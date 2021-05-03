İBB'den kalpleri acıtan itiraf! 224 at öldü | Video

Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile satın alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür." açıklamasında bulundu. AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş: “İBB’den kalpleri acıtan ilk itiraf geldi. Atların 224 tanesi bakımsızlıktan öldü. Peki ya diğerleri?” diye sordu.