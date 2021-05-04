Son dakika: FETÖ’nün Afrika yapılanmasını başlatan şüpheli yakalandı

İstanbul Ümraniye'de FETÖ / PDY örgütünün Afrika yapılanmasını başlattığı iddia edilen ve örgütün içerisinde sözde kahraman olarak ilan edilen İbrahim Tatar gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin yaptığı çalışmalar sonucu Ümraniye'de bir Gaybubet evine operasyon düzenlendi. FETÖ / PDY yönelik yapılan operasyonda örgütün Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içerisinde sözde kahraman olarak ilan edilen İbrahim Tatar gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devame diyor.