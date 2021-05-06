CHP'den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek'ten '650 milyon TL' sorusu: Hangi kanallara para aktarıldı?

"BU MEBLAĞLARDA YETİM HAKKI VAR"

Muharrem İnce'nin seçim kampanyasında 25 milyonluk bir rakam toplandı. Bu rakamın hepsi harcandı. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplanan mevlağlar, adaylar üzerinden yürüyen meblağlardı. Orada siz; Muharrem İnce'ye haksız ve mesnetsiz iddialar yönlendirirken, siz 3 yılda 650 milyon TL'yi nereye harcadınız? Anket şirketleri, çeşitli televizyon kanallarına yönlendirilen meblağlar var. Ben bunun hesabını verin dedim. Her şeyde şeffaflık, kamuoyunun bilgilendirilmesi aranıyorsa bu şeffaflığı gösterin ve açıklama yapın. Bu meblağlarda yetim hakkı var.

Meblağ aktarılan kanallar hangileri? Bugün Muharrem İnce'ye ambargo uygulayan kanallar. Editörünün çıkıp Muharrem İnce'ye hakaret ettiği kanallar. Bugün bu kanallardan bir tanesi; sanırım Tele 1 olması lazım. Muharrem İnce'ye hakaret etti.