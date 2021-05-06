CHP tüzel kişiliğinin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, parti üyeliği ve görevlerinden istifa etti. A Haber ekranlarına konuk olan Mustafa Kemal Çiçek, hem CHP yönetimine 650 milyon TL'nin hesabını sordu hem de hangi kanallara para aktarıldığını açıkladı.
"650 MİLYON TL'Yİ NE YAPTINIZ?"
MUstafa Kemal Çiçek'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bir istifa açıklaması yaptım. Bu istifa açıklama esas itibariyle duygusal bir haykırıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurlu bir süreç içerisinde vekilliğini ifa ederken, yaşamış olduğum hususların kamuoyu tarafından da tam ve eksiksiz olarak bilinmesini istedim. Bu kapsamda sizin belirttiğiniz hususa gelmek gerekirse, CHP içerisinde bir tartışma söz konusuydu.
CHP'den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek'ten '650 milyon TL' sorusu: Hangi kanallara para aktarıldı? | Video
Bu tartışmada Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı kampanyası esnasında yaptığı çalışmalarda vatandaşlarımızın bağışlarıyla ifa edilen kampanyanın, YSK tarafından ibra edilmesine rağmen, bu hususlarında Resmi Gazete'de yayımlansı sabit iken, sayın Muharrem İnce'nin yıpratılması amacıyla bu kapmpanyadan çeşitli meblağları kendisine aldığı, kendisinin bir şekilde varlıklar elde ettiğini ve daha sonrada daha ileri götürmek suretiyle çeşitli iddialarda bulundular.
Bu açıklamalarımın kamuoyuna bu kadar yüksek düzeyde mal olacağını tahmin edememiştim. Kamuoyu bunu çok detaylı tartışmak suretiyle gündeme getirdi. Her siyasi parti özellikle kamudan, hazineden bu milletin vergilerinden hazine yardımı almakta. CHP de bu kapsamda diğer partilerde olduğu gibi almakta. Benim dile getirmek istediğim husus, Muharrem İnce haksız, mesnetsiz ve kötü bir niyetle yıpratılmak istenirken, siz 3 yıllık süreçte yaklaşık 650 milyon TL'yi hangi yönlerle, nerelere yaptınız? Bunun hepsi benim açıklamamda belirttiğim üzere medya organlarına veya anket şirketlerine aktarılan meblağlar değil. 3 yıl içerisinde dönen 650 milyon TL'lik bütçeden bahsediyorum.
"BU MEBLAĞLARDA YETİM HAKKI VAR"
Muharrem İnce'nin seçim kampanyasında 25 milyonluk bir rakam toplandı. Bu rakamın hepsi harcandı. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplanan mevlağlar, adaylar üzerinden yürüyen meblağlardı. Orada siz; Muharrem İnce'ye haksız ve mesnetsiz iddialar yönlendirirken, siz 3 yılda 650 milyon TL'yi nereye harcadınız? Anket şirketleri, çeşitli televizyon kanallarına yönlendirilen meblağlar var. Ben bunun hesabını verin dedim. Her şeyde şeffaflık, kamuoyunun bilgilendirilmesi aranıyorsa bu şeffaflığı gösterin ve açıklama yapın. Bu meblağlarda yetim hakkı var.
Meblağ aktarılan kanallar hangileri? Bugün Muharrem İnce'ye ambargo uygulayan kanallar. Editörünün çıkıp Muharrem İnce'ye hakaret ettiği kanallar. Bugün bu kanallardan bir tanesi; sanırım Tele 1 olması lazım. Muharrem İnce'ye hakaret etti.
"HDP YÜZDE 10 BARAJINI GEÇİTİĞİ ZAMAN HAVAYA ZIPLADI"
Cumhurbaşkanı adayı yapılarak Muharrem İnce tasfiye edilmek istendi. Özgür Özel, Muharrem İnce yüzde 30 bandını geçtiği vakit hiçbir tepki vermeden koltuğuna yapıştı. HDP yüzde 10 barajını geçtiği zaman havaya zıpladı. Ben bu görüntüye inanamadım. Bu kişi, CHP'nin Grup Başkanvekili."CHP’den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek’ten Kılıçdaroğlu’na zor soru: 650 milyon TL’yi kime verdiniz?