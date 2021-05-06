CHP'den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun müdahalesiyle Kaftancıoğlu seçildi | Video

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Canan Kaftancıoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun müdahalesiyle İstanbul İl Başkanı seçildiğini söyleyen Mustafa Kemal Çiçek, "Genel Başkan’ın devreye girmesi ve birkaç delegenin yer değiştirmesiyle İstanbul İl Başkanı yapıldı." ifadelerini kullandı.