Video Haber CHP'den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek'ten '650 milyon TL' sorusu: Hangi kanallara para aktarıldı? | Video

CHP'den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek'ten '650 milyon TL' sorusu: Hangi kanallara para aktarıldı? | Video

CHP'den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek'ten '650 milyon TL' sorusu: Hangi kanallara para aktarıldı? | Video
06.05.2021 | 21:42

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İstifa etmeden önce hem CHP'nin hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı yapılarak tasfiye edilmek istendiğini belirten Çiçek, "Muharrem İnce'ye haksız ve mesnetsiz iddialar yönlendirirken, siz 3 yılda 650 milyon TL'yi nereye harcadınız? Meblağ aktarılan kanallar hangileri? Bugün Muharrem İnce'ye ambargo uygulayan kanallar. Bu kanallardan bir tanesi; sanırım Tele 1 olması lazım. Muharrem İnce'ye hakaret etti." dedi.

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