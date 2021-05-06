CHP'den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek'ten önemli açıklamalar | Video
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İstifa etmeden önce hem CHP'nin hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı yapılarak tasfiye edilmek istendiğini belirten Çiçek, "Muharrem İnce'ye haksız ve mesnetsiz iddialar yönlendirirken, siz 3 yılda 650 milyon TL'yi nereye harcadınız? Meblağ aktarılan kanallar hangileri? Bugün Muharrem İnce'ye ambargo uygulayan kanallar. Bu kanallardan bir tanesi; sanırım Tele 1 olması lazım. Muharrem İnce'ye hakaret etti." dedi.