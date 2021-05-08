CHP'li Aykut Erdoğdu'nun yalanı ortaya çıktı! İşte o belgeler

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eşinin üzerinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Yazıcızade ve Alaeddin mahallelerinde bahçeli kagir ev, arsa, Ankara Etimesgut'ta dairelerle Çeşme'de yazlıktan oluşan gayrimenkuller var. Hem Sayıştay hem de İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından denetime tabi olan belediyelerde açıktan para verilmesinin bir suç itirafı olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Erdoğdu'nun 'Kayda girmesin, elden tahsil' şeklindeki açıklamaları ihbar kabul ederek soruşturma başlatıyor.

BEN MEMURUM PARAM YOK

Akademisyenlere maaş verilmesi konusunda belediye başkanlarının verdikleri sözleri tutmadığını belirterek parti içindeki kirli çarkı deşifre eden Erdoğdu sosyal medyadan "Maaşlar ödendiği sırada bir yandan hakkımda açılan tazminat davalarını ödemeye çalışıyordum. Nakde çok sıkıştığım bu dönemde kredi ve açık hesap limitlerim doluydu" şeklinde yaptığı açıklamanın da gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Hem kendisi hem de eşinin altında lüks arabaları bulunan Erdoğdu, skandallarıyla da sık sık partide rahatsızlık yaratıyor. Memurluktan ayrılarak 2011 yılı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı yapılan Erdoğdu, tavşan aday olarak listede kendine yer buldu. Seçim kampanyalarını yürütmek masrafları karşılamak için bir araya gelen 2. Bölge milletvekili adayları kendi aralarında para toplamaya karar verdiler. CHP'de önemli görevlerde bulunan ve 2. Bölge milletvekili sıralamasında yer alan bir aday SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kampanya masrafları için kendi aralarında yaptıkları toplantıda para toplamaya karar verdiklerini belirten CHP'li isim, "Bu toplantıda Aykut Erdoğdu, 'Ben memurluktan ayrıldım. Kampanyaya verecek param yok' diyerek kampanyaya katılmadı. Erdoğdu'nun bu yaklaşımına listede olan arkadaşlar bozuldu. Çünkü yıllardır partinin her kademesinde görev alan arkadaşlarımızın önünde sıralamada yer alıp, kampanyaya katkı vermemesi tepkilere neden olmuştu. Seçildikten sonra zenginleşti. Lüks arabalara bindi. Bu varlığının bir açıklaması olmalı" diye konuştu.

BAKANLIKTAN SORUŞTURMA

* Belediyeleri haraca bağladığı dönemde Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olan Erdoğdu, kaybettiği tazminatlarla ilgili SABAH'ın geçen perşembe yayımladığı WhatsApp yazışmalarını doğrulayarak partisini ve sözlerini tutmayan belediye başkanlarını suçlaması partide büyük rahatsızlık yarattı. Kaçaksever Erdoğdu, "Bana söz veren belediye başkanlarını defalarca aradım, mesaj attım. 'Bugün, yarın' diyerek beni sürekli oyaladılar. Ben de söz verdikleri maaşların ödenmesi gerektiğini söyledim. Sadece Hayri İnönü 'Resmi işe başlama tarihine kadar maaşları nakit ödeyelim' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Akademisyenlerin hesap numarasını gönderdim. 'Belediyenin adı kayda girmesin, hukuki sorun olur, elden ödeyelim' dedi. Şişli Belediyesi'nden bir meclis üyesi nakit olarak 30 bin TL getirdi. Ben 'Paraya asla dokunmam. Bu parayı muhasebe ödesin' dedim. 5 - 6 ay 5 akademisyenin maaşı bu şekilde ödendi. Diğer iki belediye başkanı KHK'lıları, 'Güvenlik soruşturmaları dolasıyıyla işe alamayız' dediler. Şişli Belediyesi dahil belediye başkanları verdikleri sözleri tutmadığı için yaklaşık 3 yıl boyunca birkaç MYK üyesinin kişisel desteği dışında aylık yaklaşık 100 bin TL maaşları ben ödemek zorunda kaldım..."

'KAYDA GİRMESİN, ELDEN TAHSİL'

Hem Sayıştay hem de İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından denetime tabi olan belediyelerde açıktan para verilmesinin bir suç itirafı olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiği öğrenildi. Bakanlık, Erdoğdu'nun 'Kayda girmesin, elden tahsil' şeklindeki açıklamaları ihbar kabul ederek soruşturma başlatıyor. Hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde mülkler edinen Erdoğdu'nun iddialarının aksine SABAH'a konuşan İstanbul'un da aralarında bulunduğu İzmir, Ankara gibi illerin gözde ilçelerinin belediye başkanları, "Kendisine açıktan para verdik" dedi. Erdoğdu'nun ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle: Maaşlar ödendiği sırada bir yandan hakkımda açılan tazminat davalarını da ödemeye çalışıyordum. Nakde çok sıkıştığım bu dönemde kredi ve açık hesap limitlerim doluydu. Bankalar tarafından takibe düşmem aileme karşı beni çok zor durumda bırakabilirdi. SABAH'ın haber yaptığı WhatsApp mesajları söz verip sözünü tutmayan veya tutamayan belediye başkanı ile olan yazışmalarımdır. Bu durumu dönemin MYK üyelerine defalarca anlatmama rağmen hukuki bir çözüm bulunamadı. Ben bu ödemeleri yaparken yakın akrabam ve arkadaşlarım dışında hiç kimseden kör kuruş almadım...

Son dakika haberler | CHP'li belediyeleri haraca bağlayan Aykut Erdoğdu kirli çarkı itiraf etti