CHP ve Kılıçdaroğlu’nun 10 yıllık avukatı Mustafa Kemal Çiçek: İstifa ederken tüm CHP’liler gerçekleri bilsin istedim





KILIÇDAROĞLU'NUN YERİNE GÖZ DİKENLER VAR

Şu anda CHP'de herkes Kılıçdaroğlu'nu, emanetçi ve gidici statüsüne koymuş. "Genel Başkan zaten gidecek" gözüyle bakılıyor. Gidişini hızlandırmak için cumhurbaşkanı adayı yapıp kurtulmak isteyenler de var. Herkes Kılıçdaroğlu'nun gidişine göre konumunu almış durumda. Oğuz Kaan Salıcı, Özgür Özel, Faik Öztrak şimdiden Genel Başkan adayı. İmamoğlu'nun yakınındakiler, "Sen cumhurbaşkanı ol, biz Genel Başkan olalım" diyebilirler. İmamoğlu'nun partide destekçileri var ama Mansur Yavaş'ın yok. Çünkü Mansur Yavaş'ın CHP'de kimseyle diyaloğu yok. CHP içinde Mansur Yavaş'ın bu yaklaşımından dolayı bir rahatsızlık var ama güç ve para olduğu için kimse belli etmiyor.



Yeni bir tecavüz rezaleti CHP suskun

Son dakika: CHP'de yine bir tecavüz rezaleti! Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez suskun

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun yalanı ortaya çıktı!

CHP'deki tecavüz skandalına tepkiler dinmiyor! "Kahrolduk"